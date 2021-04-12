{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве грабитель с перцовым баллончиком отнял у мужчины сумку с 3,6 млн рублей

Грабитель скрылся, возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Мужчина с перцовым баллончиком напал на водителя на востоке Москвы и похитил у него сумку с 3,6 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В субботу вечером на Измайловском проспекте неизвестный подошел к автомобилю, брызнув через открытое окно водительской двери из перцового баллончика в лицо владельцу, похитил принадлежащую ему сумку, в которой находились 3 млн 650 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве.

Похититель скрылся, возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Теги
Россия
В Ростовской области задержали главу Аксайского района
По данным источника в правоохранительных органах, у Виталия Борзенко проводятся обыски
Читать полностью