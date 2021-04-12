В Москве грабитель с перцовым баллончиком отнял у мужчины сумку с 3,6 млн рублей

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Мужчина с перцовым баллончиком напал на водителя на востоке Москвы и похитил у него сумку с 3,6 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В субботу вечером на Измайловском проспекте неизвестный подошел к автомобилю, брызнув через открытое окно водительской двери из перцового баллончика в лицо владельцу, похитил принадлежащую ему сумку, в которой находились 3 млн 650 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве.

Похититель скрылся, возбуждено уголовное дело по статье о разбое.