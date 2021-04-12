В Москве отправили под домашний арест женщину, напавшую на мирового судью

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы избрал домашний арест в отношении Ирины Тесля, обвиняемой в применении насилия к судье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Измайловским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Тесля Ирины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия), сроком до 8 июня", - сказала пресс-секретарь.

Как сообщили в пресс-службе, 8 апреля женщина находилась в зале судебного заседания одного из судебных участков Москвы, где рассматривалось дело об административном правонарушении в отношении нее. По версии следствия, Тесля высказала угрозу причинения вреда здоровью в адрес мирового судьи, рассматривавшего дело, а также применила к судье насилие, нанеся несколько ударов по рукам и туловищу. Она была задержана в здании судебного участка.