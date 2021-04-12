В Подмосковье подросток погиб, вдыхая газ из баллончика для заправки зажигалок

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Школьник погиб, вдыхая газ из баллончика для заправки зажигалок в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, двое подростков возле гаражей в Бронницах вдыхали пары газа из газового баллона для заправки зажигалок и практически сразу потеряли сознание. "Очнувшись, один из них обнаружил своего друга лежащим на земле без сознания. Подросток попытался самостоятельно привести товарища в чувство, однако у него это не получилось, после чего он позвонил в экстренные службы. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть подростка", - сообщила Врадий.

По факту гибели подростка начали доследственную проверку, осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинская экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В ГСУ также напомнили о необходимости профилактических бесед с подростками для исключения подобных ситуаций.