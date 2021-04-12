Суд прекратил производство по иску ВТБ о признании банкротом депутата Госдумы Щаблыкина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Ростовской области прекратил производство по заявлению ВТБ о признании банкротом депутата Государственной думы, члена думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Максима Щаблыкина, следует из материалов картотеки суда.

"Прекратить производство", - говорится в карточке дела.

В ноябре 2020 года ВТБ обратился в суд с заявлением о признании Щаблыкина банкротом. Ранее банк обращался в суд с аналогичным заявлением в отношении супруги депутата Госдумы Светланы Щаблыкиной, которая является совладельцем ряда компаний в Ростовской области.

Щаблыкин родился 13 июля 1970 года. Был избран 18 сентября 2016 года депутатом Государственной Думы от партии "Единая Россия" по Шахтинскому одномандатному избирательному округу № 0154. С 2012 года по 2016 год - депутат Законодательного собрания Ростовской области.