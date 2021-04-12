На Камчатке возбудили уголовное дело после обеспечения сирот квартирами без ремонта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело по фактам предоставления детям-сиротам неблагоустроенных жилых помещений в поселке Палана возбуждено на Камчатке, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Актами осмотра квартир зафиксированы дефекты - многочисленные значительные повреждения напольного покрытия, потолка, оконных, дверных проемов, в ряде случаев полное отсутствие ремонта, наличие плесени. Также проверкой выявлены случаи завышения стоимости приобретенных для сирот квартир. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, администрация городского округа "поселок Палана" предоставляла детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, заведомо неблагоустроенные жилые помещения, в то время как в документах на жилье эта информация отсутствовала. В актах приема-передачи квартир сироты расписывались по указанию представителя администрации, в большинстве случаев без предварительного осмотра.

Палана - административный центр Корякского округа Камчатки, расположенный почти в тысяче километров от Петропавловска-Камчатского. В нем проживают 3 тыс. человек.