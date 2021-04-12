Суд в Красноярске сформировал коллегию присяжных по делу бизнесмена Быкова

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Свердловский районный суд Красноярска сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двух убийств. Об этом сообщили журналистам в красноярской краевой прокуратуре.

"В ходе судебного заседания была сформирована коллегия присяжных заседателей", - сообщил представитель надзорного ведомства. По словам представителя прокуратуры, рассмотрение дела по существу начнется 22 апреля. В краевом суде уточнили, что отобраны шесть основных и шесть запасных присяжных заседателей.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По версии следствия, Войтенко и Наумов были участниками преступной группировки, которую, как считают правоохранительные органы, возглавлял Быков.

22 октября прошлого года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан и арестован по подозрению в организации убийства в 2005 году. В феврале 2021 года по кассационному представлению прокуратуры решение краевого суда о домашнем аресте было отменено. В настоящий момент Быков продолжает находиться под стражей по другому уголовному делу. Бизнесмена подозревают также в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов. Также Быкова подозревают в убийстве исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова.