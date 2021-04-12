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В Зеленограде арестовали мужчину за развратные действия в отношении двух детей

Для проверки его психического здоровья проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Суд взял под стражу мужчину, который был задержан за развратные действия в общественном транспорте в отношении двух детей в Зеленограде. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

1 апреля в Зеленограде мужчина в общественном транспорте совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки. Позднее он повторил содеянное в отношении другой девочки. Дети рассказали об этом родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

"В короткий срок по подозрению в совершении преступлений задержан 44-летний мужчина, ему предъявлено обвинение. Для проверки его психического здоровья будет назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

Мужчине вменяют развратные действия в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.

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