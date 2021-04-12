В подмосковной деревне Аксеново-Бутырки загорелись поддоны на площади 2,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Деревянные поддоны загорелись на открытой площадке в деревне Аксеново-Бутырки в Подмосковье на площади 2,5 тыс. кв. м, есть угроза перехода огня на здание бывшей фермы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В деревне Аксеново-Бутырки на открытой местности горят поддоны. Площадь охваченная огням составляет 2,5 тыс. кв. м, есть угроза перехода огня на рядом расположенное кирпичное строение бывшей фермы", - сказал собеседник агентства.

Общая площадь, занимаемая поддонами, составляет 10 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало.