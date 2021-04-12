Пожар на складе отходов от деревообработки в Биробиджане ликвидировали

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пожар на складе отходов от деревообработки на площади 3 тыс. кв. м, который тушили около суток, ликвидирован в Биробиджане. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Биробиджане ликвидирован пожар, площадь которого составила 3 тыс. кв. м. Горели отходы деревообработки. Погибших, пострадавших нет. В ликвидации было задействовано 32 человека и восемь единиц техники", - говорится в сообщении.

Сообщение о горении отходов деревообработки на открытой площадке поступило в воскресенье.