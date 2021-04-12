Бывший замглавы округа на Ставрополье получил тюремный срок за взятку

ПЯТИГОРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Суд на Ставрополье признал бывшего заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа виновным во взяточничестве и приговорил его к 8,5 года в колонии строгого режима. Об этом в понедельник сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"Собранные Нефтекумским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа Виталия Черченко. Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). <...> Приговором суда Черченко назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия и суда, Черченко договорился с представителем строительной фирмы за 6,9 млн рублей принять строительные работы по муниципальному контракту реконструкции здания детского сада в ауле Новкус-Артезиане, а также общее покровительство по объекту.

"В дальнейшем заместитель главы администрации получил от представителя строительной фирмы, действующего в рамках оперативно-разыскного мероприятия, первую часть взятки в размере 3 млн рублей. После получения первой части взятки Черченко был задержан оперативниками", - сказано в пресс-релизе.