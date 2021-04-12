Пожарные в Бурятии предотвратили переход ландшафтного пожара на село

УЛАН-УДЭ, 12 апреля. /ТАСС/. Пожарные Бурятии предотвратили переход ландшафтного пожара на село Ганзурино в пригороде Улан-Удэ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"Сегодня на номер 112 поступило сообщение о загорании травы и кустов вблизи села Ганзурино в Иволгинском районе. На момент прибытия пожарных горела сухая растительность на площади около 4 га, была угроза перехода огня на населенный пункт, расположенный в 500 м от места пожара. Распространение огня остановлено, на данный момент проводятся работы по ликвидации возгорания", - сообщили в пресс-службе.

Предварительная причина ландшафтного пожара - неосторожное обращение с огнем.

Первый лесной пожар в Бурятии в 2021 году зарегистрировали 4 апреля в Иволгинском районе. "На сегодня пожароопасный сезон открыт на территории Верхне-Талецкого, Заиграевского, Закаменского, Заудинского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Кудунского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Хандагатайского, Хоринского и в части Бичурского сельского участкового лесничества. На территории данных лесничеств организованы мониторинг, дежурство пунктов диспетчерского управления и ответственных работников лесничеств в выходные и праздничные дни", - отметили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).