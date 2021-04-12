В Петербурге суд оштрафовал гимназию, в которой 15 детей заразились кишечной инфекцией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф гимназии № 642, в которой 15 детей заразились острой кишечной инфекцией. Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс службе, 5 апреля этого года в ходе санитарно-эпидемиологического расследования у учащихся гимназии выявили 15 случаев острой кишечной инфекции. На исследование взяли пробы воды, в двух из них обнаружены ротавирусы.

По данным суда, в учреждении проходили работы по замене аварийного участка трубы холодного водоснабжения. "Гимназия не информировала Роспотребнадзор в течение двух часов об аварии, не обеспечила проведение санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий, не осуществила по окончании ремонтных работ дезинфекцию", - отметили в пресс-службе.

Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу приводило данные, что в гимназии выявили 19 случаев кишечной инфекции, в госпитализации нуждались трое.