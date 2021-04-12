В Кабардино-Балкарии возбудили дело в отношении бывшего замминистра здравоохранения

НАЛЬЧИК, 12 апреля. /ТАСС/. Бывшего замминистра здравоохранения Кабардино-Балкарии (КБР) подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении госконтракта, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе МВД по КБР.

"Сотрудниками УЭБ и ПК МВД по КБР во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями бывшим заместителем министра здравоохранения КБР. Следственной частью следственного управления МВД по КБР в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения КБР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным оперативников, в 2014 году в рамках республиканской целевой программы модернизации системы здравоохранения между Минздравом КБР и филиалом ПАО "Ростелеком" был заключен госконтракт по сервисному обслуживанию регионального сегмента Единой государственной системы в сфере здравоохранения стоимостью свыше 18 млн рублей. По завершении работ бывший заместитель министра, в полномочия которого входили обязанности по проведению госзакупок и контролю исполнения госзаказов, завизировал сведения, содержащие в актах сдачи и приемки оказанных услуг, на основании которых денежные средства были перечислены ПАО "Ростелеком".

"Вместе с тем, оперативниками УЭБ и ПК МВД по КБР и УФСБ России по КБР в результате проверочных мероприятий установлено, что стоимость заявленных в госконтракте работ была завышена на 12 млн рублей. Правоохранителями также выявлено, что услуги по сервисному обслуживанию РС ЕГИСЗ фактически не были оказаны 23 медицинским учреждениям республики, при этом оплата за их обслуживание в размере 4,9 млн рублей была произведена", - уточнили в МВД.

Отмечено, что в настоящее время "проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, в том числе, санкционированные обследования мест проживания и служебных кабинетов фигуранта и свидетелей уголовного дела".