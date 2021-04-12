В Костромской области возле ночного клуба убили полицейского

КОСТРОМА, 12 апреля. /ТАСС/. Следственные органы в Костромской области возбудили уголовное дело после убийства полицейского около ночного клуба в Шарье, мужчина находился не при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Костромской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 34-летнего сотрудника УМВД России по Костромской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 12 апреля возле одного из развлекательных заведений Шарьи между группой молодых людей и одним из посетителей заведения произошел конфликт. Как уточняет пресс-служба, причиной конфликта стало антиобщественное поведение мужчины. За него решил заступиться ранее судимый знакомый, он достал нож и стал наносить удары троим молодым людям.

"От полученных повреждений один из мужчин, сотрудник межмуниципального отдела МВД России "Шарьинский", находившийся не при исполнении служебных обязанностей, скончался, двум другим молодым людям были причинены резаные ранения, тяжесть вреда их здоровью в настоящее время устанавливается", - уточняет пресс-служба.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователи допрашивают потерпевших и свидетелей.