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В Уганде из-за ливней пострадало более 1 тыс. человек

По данным агентства "Синьхуа", разрушены 50 домов, на значительной площади уничтожены посевы

ПРЕТОРИЯ, 12 апреля. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек пострадали на востоке Уганды в минувшие сутки из-за проливных дождей и сильных ветров. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на общество Красного Креста Уганды.

"Наибольший ущерб нанесен в районе Сиронко, где стихией были затронуты 1 тыс. человек, двое получили серьезные травмы, - говорится в заявлении организации. - Разрушены 50 домов, на значительной площади уничтожены посевы".

На местах работают как правительственные службы, так и гуманитарные организации. Населению пострадавших поселков оказывается помощь. Синоптики предупреждают, что дождливая погода сохранится в ближайшие дни на значительной территории Уганды.

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