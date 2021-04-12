В Рязани девять человек пострадали в ДТП с 12 автомобилями

ТАСС, 12 апреля. Двенадцать автомобилей столкнулись в Рязани, пострадали девять человек, в том числе годовалый ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

"В городе Рязани на улице Каширина произошло столкновение 12 автомобилей. По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo, после чего по инерции столкнулись остальные транспортные средства", - сообщили в пресс-службе.

В результате происшествия пострадали девять человек, в том числе годовалый ребенок.

"Травмы получили девять человек, в том числе годовалый ребенок. Из них пять пострадавших госпитализированы, четверым помощь оказана на месте", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, в результате ДТП госпитализировали шесть человек, включая младенца. "Ребенок осмотрен в детской больнице, у него ушиб мягких тканей головы. Четыре человека в областной больнице, у них нетяжелые травмы. Еще один пострадавший направлен в кардиологию, возможно, из-за стресса от происшествия", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что остальные пострадавшие при столкновении от госпитализации отказались.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, ведомство организовало проверку после случившегося. "В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению установленных законодательством требований, регламентирующих порядок перевозки пассажиров общественным транспортом и обеспечения дорожной деятельности", - сказано в сообщении.

В новость внесены изменения (16:59 мск) - добавлен комментарий прокуратуры.