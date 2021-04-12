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В Нижнем Новгороде из-за подозрительного предмета эвакуировали бизнес-центр

Из здания вывели более 400 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апреля. /ТАСС/. Более 400 человек эвакуировали из Центра международной торговли в Нижнем Новгороде из-за подозрительного предмета, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ковалихинская, д. 8. На место направлены службы экстренного реагирования. Эвакуированы более 400 человек", - сказано в сообщении.

По этому адресу находится Центр международной торговли - это бизнес-центр класса А, расположенный в центре города. Сейчас сотрудниками полиции проводится обследование объекта.

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