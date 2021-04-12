Во Владикавказе задержали мужчину, удерживавшего в магазине 11 человек

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали во Владикавказе мужчину, который ворвался в магазин и удерживал там 11 человек, в том числе несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия - Алания.

"Сегодня днем в дежурную часть УМВД России по городу Владикавказу поступило сообщение о захвате заложников в одном из магазинов на улице Куйбышева. На место происшествия незамедлительно прибыли руководители МВД по РСО - Алания, сотрудники полиции и других правоохранительных структур. Прилегающая территория была оцеплена в целях обеспечения безопасности граждан", - сообщили в ведомстве.

По имеющимся сведениям, мужчина удерживал в помещении 11 человек - сотрудников магазина и покупателей, двое из которых несовершеннолетние. "В результате слаженных профессиональных действий подозреваемый обезврежен и задержан сотрудниками республиканского МВД, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время личность задержанного установлена, им оказался местный житель 1967 года рождения, ранее судимый по статье 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств"), который доставлен в УМВД России по городу Владикавказу. Проводится проверка.