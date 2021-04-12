В Махачкале произошел пожар на крыше многоквартирного дома

МАХАЧКАЛА, 12 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел на крыше многоквартирного дома в Махачкале, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального МЧС.

"В 15:57 по линии 112 поступила информация о пожаре на мансардном этаже 11-этажного многоквартирного жилого дома в г. Махачкале по ул. Ломоносова, 10. По прибытии двух отделений на АЦ ПСЧ-7 горением охвачен балкон и мансарда. Площадь пожара - около 100 кв. м, проводится эвакуация жителей дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к месту пожара дополнительно направлено 10 единиц техники.

Как рассказали в МЧС по Дагестану, всего эвакуировано около 150 человек.