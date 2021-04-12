Экс-сотрудников Росалкогольрегулирования осудили в Москве за злоупотребление полномочиями

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главу управления Росалкогольрегулирования (РАР) по ЦФО Сергея Пальцева и начальника отдела ведомства по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства спирта, алкогольной продукции Антона Подымова к условным срокам. Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, их дело было рассмотрено в особом порядке, уточнили ТАСС в пресс-службе суда.

"Пальцев Сергей Викторович и Подымов Антон Викторович признаны виновными в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ соответственно. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая. Осужденным также назначен испытательный срок на три года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.