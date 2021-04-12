СК возбудил дело о хищении 23 млн рублей у дочери Чкалова

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московские следователи вслед за полицией возбудил уголовное дело о хищении 23 млн рублей у дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК по Москве по результатам проведенной процессуальной проверки о мошеннических действиях в отношении дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.

По данным следствия, в апреле 81-летней дочери Чкалова позвонили неизвестные и представились сотрудниками СК и службы безопасности банка. Мошенники сообщили женщине, что ее персональные данные находятся в свободном доступе, и ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет. Потерпевшая, введенная в заблуждение, перевела неизвестным более 23 млн рублей. Следствие устанавливает причастных к мошенничеству.

Ранее после обращения 9 апреля в полицию правнучки Чкалова, которая сообщила о хищении у ее бабушки 23 млн рублей, полицейскими было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В СК напомнили об участившихся случаях телефонного мошенничества, отметив, что убеждающие под различными предлогами перевести деньги не являются сотрудниками ведомства или других органов власти. Ведомство призывает граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о подобных фактах.