Двух похитителей человека в Тульской области приговорили к шести и восьми годам колонии

ТУЛА, 12 апреля. /ТАСС/. Ефремовский районный суд приговорил к шести и восьми годам заключения двух жителей Тульской области, которые осенью 2020 года похитили человека и удерживали его на цепи в одном из крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд учел позицию государственного обвинителя и приговорил подсудимых к восьми и шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

В пресс-службе отметили, что суд признал мужчин, в том числе руководителя крестьянско-фермерского хозяйства, виновными по п. п. "а", "г" ч. 2 ст. 126 и ч. 1 ст. 127 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия", "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением").

21 ноября 2020 года 63-летний и 31-летний жители Ефремовского района вывезли в автомобиле 55-летнего мужчину из его дома в деревне Анненка и удерживали привязанным цепью к дереву. Затем доставили его в помещение для содержания скота и избили, через некоторое время потерпевшему удалось самостоятельно освободиться, после чего он обратился в полицию. Расследование уголовного дела проводило региональное следственное управление СК РФ.