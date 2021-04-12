Нижегородский СК заподозрил иностранца в незаконном лишении свободы шестилетней дочери

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апреля. /ТАСС/. Следователи в Нижегородской области возбудили уголовное в отношении иностранца, которого подозревают в незаконном лишении свободы шестилетней дочери. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего иностранца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетней")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 10 апреля из квартиры, расположенной по проспекту Ленина в Дзержинске, подозреваемый забрал свою шестилетнюю дочь без ее согласия и согласия бывшей жены. После этого он вместе с девочкой проследовал в неизвестном направлении.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками ищут пропавшую девочку.