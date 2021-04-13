В Забайкалье три человека погибли в результате пожара в жилом доме

ТАСС, 13 апреля. Пожарные обнаружили тела двух взрослых и одного ребенка в ходе тушения возгорания в жилом доме в поселке Новокручининский Забайкальского края, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 04:31 (22:31 мск) дом был полностью объят пламенем. В ходе тушения пожара в 04:50 (22:50 мск) было обнаружено тело ребенка 2018 года рождения <…> В ходе разбора и проливки конструкций дома в 05:10 (23:10 мск) обнаружены тела мужчины и женщины 1968 года рождения", - говорится в сообщении.

Пожар площадью 42 кв. м был ликвидирован. Уточняется, что жилой дом полностью уничтожен огнем. Устанавливаются причины возгорания.