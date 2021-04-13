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В Приморье главу компании по установке окон обвиняют в мошенничестве на 41 млн рублей

По данным следствия, с апреля 2019 года организация перестала выполнять заказы, клиентам не вернули предоплату

ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля. /ТАСС/. Директор компании, занимающейся установкой окон в Приморье, обвиняется в мошенничестве на 41 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по Владивостоку.

"Следователем следственной части УМВД России по городу Владивостоку предъявлено обвинение 36-летнему директору компании ООО "Окна эталон" в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе предварительного следствия установлено, что возглавляемая фигурантом уголовного дела компания осуществляла услуги по установке оконных конструкций. С апреля 2019 года организация перестала выполнять заказы, при этом ранее внесенная предоплата клиентам возвращена не была", - говорится в сообщении.

Таким образом, пострадали 667 человек, им был причинен ущерб в размере более 41 млн рублей. Жители региона начали массово обращаться в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальная санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Для фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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