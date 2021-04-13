В Мексике прокуратура задержала 30 военнослужащих по подозрению в похищении людей

МЕХИКО, 13 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Генеральной прокуратуры Мексики задержали 30 военнослужащих по подозрению в похищении людей в 2014 году. Такие данные содержатся в обнародованном в понедельник заявлении министерства военно-морского флота (ВМФ) республики.

"Следует отметить, что ВМФ в этом и во всех случаях, когда представители ведомства могут быть причастны к совершению преступлений, будет действовать в строгом соответствии с законодательством", - указывается в документе. По версии прокуратуры, задержанные военнослужащие участвовали в похищении людей в районе Нуэво-Ларедо в северо-восточном штате Тамаулипас. Более подробной информации о случившемся в документе приведено не было.

Ранее по обвинению в совершении аналогичного преступления перед судом предстали семеро сотрудников полиции из муниципалитета Акатик в западном штате Халиско. В качестве меры пресечения в отношении них было избрано заключение под стражу на один год.

В конце марта большой резонанс в Мексике получила гибель мигрантки из Сальвадора при задержании сотрудниками полиции в городе Тулум в южном штате Кинтана-Роо. Согласно официальным данным, к ее смерти привел перелом шейного позвонка, вызванный чрезмерным применением силы. Этот случай послужил поводом для массовых акций протеста, сопровождавшихся столкновениями с полицией.

В начале апреля четверо полицейских из Тулума стали фигурантами уголовного дела. В случае вынесения обвинительного приговора им может грозить до 50 лет лишения свободы.