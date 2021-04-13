СМИ: выстрелившая по ошибке в темнокожего Райта сотрудница служила в полиции около 25 лет

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Миннесоты раскрыли личность сотрудницы полиции, в результате действий которой погиб 20-летний афроамериканец Данте Райт. Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC.

По ее данным, управление по уголовным преступлениям полиции Миннесоты сообщило, что выстрел, в результате которого погиб Райт, произвела сотрудница по имени Ким Поттер. Власти не приводят о ней каких-либо подробностей помимо того, что стаж ее работы в правоохранительных органах штата составляет около 25 лет.

По словам главы полиции Бруклин-Сентера Тима Гэннона, сотрудница полиции при задержании Райта хотела применить электрошоковое устройство, однако совершила ошибку и произвела выстрел из огнестрельного оружия. Поттер ранее была отстранена от службы. Согласно выводам судмедэкспертов, Райт скончался от огнестрельного ранения. Инцидент привел к массовым беспорядкам и столкновениям между протестующими и полицией, в Миннеаполисе и его окрестностях введен комендантский час.

Сотрудники полиции города Бруклин-Сентер остановили автомобиль 20-летнего Райта в воскресенье из-за нарушения правил дорожного движения. При попытке задержания Райт сел обратно в машину и попытался скрыться, после чего сотрудница полиции выстрелила в него. Автомобиль Райта проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте.