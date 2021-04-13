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В Таиланде пять человек погибли при возгорании двухэтажного автобуса

Еще 20 человек пострадали

БАНГКОК, 13 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек, включая двух детей, погибли и 20 пострадали в результате возгорания двухэтажного автобуса в провинции Кхон Каен. Об этом во вторник сообщило издание Reporters.

По информации полиции, транспортное средство, в котором находились 33 пассажира и водитель, направлялось в Бангкок. Во время движения у автобуса лопнуло одно из задних колес, в результате чего произошло возгорание. Огонь быстро распространился на моторный отсек, и вскоре все транспортное средство было охвачено пламенем. Прибывшим на место пожарным потребовалось около 30 минут, чтобы справиться с огнем, который практически уничтожил автобус.

Все пострадавшие во время возгорания были отправлены в ближайшие больницы.

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Таиланд
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