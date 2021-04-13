На севере Индии в ДТП с автобусом погибли семь человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли и трое получили травмы после того, как мини-автобус упал в реку в союзной территории Джамму и Кашмир.

Как сообщает во вторник газета The Times of India со ссылкой на полицию, шесть человек погибли на месте, еще один умер при транспортировке на вертолете в больницу.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате этого автобус съехал с дороги и с большой высоты упал в реку.

На месте ДТП полиция проводит расследование причин произошедшего и ведет поиск других возможных жертв автокатастрофы.