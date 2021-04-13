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Совладельцу Владивостокского рыбного порта изменили меру пресечения на домашний арест

Денис Сарана является фигурантом дела о контрабанде лома черных металлов

ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля. /ТАСС/. Суд изменил меру пресечения совладельцу Владивостокского морского рыбного порта (ВМРП) Денису Саране, который был арестован по делу о контрабанде лома черных металлов на 1 млрд рублей, на домашний арест. Об этом во вторник сообщили ТАСС во Фрунзенском суде Владивостока.

"По ходатайству следователя ему была изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - сообщил собеседник.

По версии следствия, трое подозреваемых, среди которых Сарана, осуществили незаконное перемещение через таможенную границу лома черных металлов с недостоверным декларированием. В рамках расследования прошли обыски в офисах ВМРП.

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