В Пермском крае в ДТП погибли мать и ребенок

ПЕРМЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Два человека, в том числе малолетний ребенок, погибли в ДТП в Пермском крае, еще один человек получил травму. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального МВД.

"По предварительной информации, на 6-м км трассы водитель не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в правый кювет с последующим наездом на опору ЛЭП. В результате ДТП мужчина получил травму головы. Его жена 1985 года рождения и малолетний ребенок погибли на месте", - говорится в сообщении.

По данным полицейских, ДТП произошло ночью во вторник в Пермском районе на автодороге Городская свалка - Жебреи. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.