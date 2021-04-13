Землетрясение в Афганистане магнитудой 5,4 ощущалось в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 13 апреля./ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на территории Афганистана, его отголоски ощущались в южных и юго-восточных областях Узбекистана. Об этом во вторник сообщили ТАСС в Центре сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана при МЧС республики.

Как сообщил собеседник агентства, землетрясение произошло во вторник в 10:42 по ташкентскому времени (08:42 мск). Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 523 км в юго-восточном направлении. Отмечается, что в Узбекистане сила подземных толчков в городах Термез, Джизак, Гулистан, Самарканд, Андижан и Фергана составляла 2 балла.

По данным центра, за два часа до этого на территории Афганистана было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,5. Его отголоски силой в 2 балла ощущались в городе Термез, являющимся административным центром Сурхандарьинской области, которая граничит с Афганистаном.

О жертвах и разрушениях не сообщается.