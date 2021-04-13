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В Иванове задержан член ячейки международной экстремистской организации

Мужчина участвовал в религиозных обрядах запрещенной в России организации, а также пропагандировал ее идеологию

ТАСС, 13 апреля. Сотрудники Управления ФСБ по Ивановской области задержали члена международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена на территории РФ). Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-служба ведомства.

"УФСБ России по Ивановской области задержала члена запрещенной в Российской Федерации экстремистской организации. В отношении жителя областного центра 1985 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремисткой организации"), - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, мужчина участвовал в религиозных обрядах, проводимых международным религиозным объединением "Таблиги Джамаат" (запрещена на территории РФ), а также пропагандировал идеологию организации.

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