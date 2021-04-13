Оправданного по делу об убийстве экс-главу фабрики "Меньшевик" Аверьянова задержали

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Бизнесмен Илья Аверьянов, который ранее владел фабрикой "Меньшевик" и проходил по делу о стрельбе на территории этого предприятия, задержан в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Аверьянов задержан в Москве", - сказал собеседник агентства.

Задержание связано со старым уголовным делом о стрельбе на предприятии, рассказал ТАСС его адвокат Александр Бастраков.

"Задержание произошло после того, как судебный пристав, который тогда находился на "Меньшевике", заявил, что мой подзащитный стрелял и в него тоже. Мы воспринимаем эту историю как месть со стороны оппонентов за оправдательный приговор, потому что ранее следствие не усматривало оснований для возбуждения уголовного дела. Эпизод с якобы стрельбой в пристава Бокова, который послужил поводом для возбуждения уголовного дела, не выдерживает никакой критики", - сказал защитник.

По его словам, Боков был допрошен еще в день происшествия, 27 декабря 2017 года. "При этом Боков утверждал, что в него никто не стрелял, никакой стрельбы на территории и в помещениях фабрики не было и самого Аверьянова он не видел. Задокументированный осмотр места происшествия, находящийся в уголовном деле и ранее рассмотренный судом, показал, что гильз от карабина "Сайга" на улице, где якобы стрелял в потерпевших Аверьянов, не найдено", - подчеркнул защитник.

Конфликт на территории кондитерской фабрики "Меньшевик" в Москве произошел 27 декабря 2017 года между бывшим собственником и действующим руководством предприятия. Аверьянов застрелил из охотничьего карабина охранника, скрылся после стрельбы и был задержан на следующий день. В ходе допроса он не признал вину, свои действия расценил как самооборону при рейдерском захвате. Аверьянов обвинялся по ч. 1 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности) УК РФ. В суде он сообщал, что случайно застрелил охранника во время борьбы за ружье и не имел намерения причинить ему вред.

10 февраля Московский городской суд на основании вердикта присяжных оправдал Аверьянова в убийстве охранника за отсутствием состава преступления. Суд также признал за ним право на реабилитацию. В апреле Первый апелляционный суд признал приговор законным.