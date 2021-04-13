МВД задержало троих подозреваемых в сбыте поддельных стоматологических материалов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в продаже поддельных шприцев со стоматологическим реставрационным материалом и флаконов со стоматологическим адгезивом под видом товаров известных зарубежных брендов. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность продавцов стоматологических материалов. Они подозреваются в сбыте фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - сказала она.

По данным Волк, злоумышленники хранили нелегально произведенную продукцию в складских помещениях в Волгограде, а крупные оптовые партии товара реализовывали в Москве, Белгородской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии. "Полицейскими и следователями задокументированы факты продажи 320 шприцев со стоматологическим реставрационным материалом и 235 флаконов со стоматологическим адгезивом. Медицинские изделия были маркированы товарным знаком известного зарубежного производителя. Однако согласно заключению экспертов, их содержимое не соответствует оригинальным образцам препаратов, произведенным на заводе-изготовителе", - добавила представитель МВД.

Возбуждены уголовные дела по статье об обращении фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий (ч. 2 ст. 238.1 УК РФ). В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении еще одного - в виде домашнего ареста.

В ходе обысков в жилищах фигурантов, а также нескольких офисных помещениях обнаружены и изъяты более 800 единиц нелегально произведенных пломбировочных материалов, полиграфические эскизы для производства упаковки, 3,5 млн рублей, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.