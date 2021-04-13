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СМИ: число погибших из-за выброса газа на шахте в Китае увеличилось до восьми

Еще один человек пострадал, передает агентство "Синьхуа"

ТАСС, 13 апреля. Восемь человек погибли и один пострадал в результате выброса газа на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа".

Как сообщали в пятницу местные власти, один из горняков погиб, семеро оставались под завалами.

На данный момент поисково-спасательные работы завершены, семь человек найдены мертвыми. Расследование инцидента продолжается. Пострадавшему оказывается помощь.

Ранее на сайте администрации уезда Цзиньша, где произошла авария, сообщалось, что ЧП было зафиксировано примерно в 08:50 по пекинскому времени (03:50 мск) 9 апреля.

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