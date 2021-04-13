В селе в Воронежской области пожар охватил 10 строений

ВОРОНЕЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Пожар в селе Мечетка Бобровского района Воронежской области охватил 10 строений различного назначения, ситуацию осложняет порывистый ветер. Об этом сообщил журналистам во вторник представитель ГУ МЧС по региону Сергей Хренов.

"По состоянию на 14:50 мск на территории региона зафиксировано около 140 вызовов пожарных подразделений. Наиболее тяжелая ситуация в Бобровском, Анненском и Рамонских районах. В Бобровском районе в с. Мечетка идет тушение 10 строений различного назначения. Ситуацию крайне ухудшает порывистый ветер", - сообщил Хренов.

Он добавил, что в числе горящих строений, предположительно, шесть жилых домов. Как уточнили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района, общая площадь горящих строений составляет 100-120 кв. м.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, в Воронежской области из-за жары зафиксировано резкое увеличение числа ландшафтных пожаров, в течение трех суток произошло более 320 возгораний, причина везде одна - человеческий фактор. В Воронежской области температура воздуха более 24 градусов, осадков нет.

В новость внесены изменения (15:49 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.