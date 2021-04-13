Бывшему президенту Буркина-Фасо Блезу Компаоре предъявили обвинение в убийстве

ПРЕТОРИЯ, 13 апреля. /ТАСС/. Бывшему президенту Буркина-Фасо Блезу Компаоре, который находится сейчас в изгнании в Кот-д'Ивуаре, предъявлено во вторник обвинение в участии в убийстве в 1987 году во время военного переворота тогдашнего главы государства Тома Санкары. Об этом сообщил новостной портал Burkina 24.

Дело будет рассматриваться военным трибуналом в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу. Компаоре также обвиняется в посягательстве на безопасность государства и сокрытии улик преступления, отмечает электронное издание. Фигурантами по данному делу вместе с бывшим главой государствам проходят еще 13 лиц. Военный трибунал оставил в силе ордер на арест Блеза Компаоре.

Том Санкара был убит 15 октября 1987 года в ходе государственного переворота, одним из руководителей которого был тогдашний министр юстиции Блез Компаоре. Тело Санкары было расчленено и зарыто в безымянной могиле на одном из столичных кладбищ. Компаоре находился на посту президента Буркина-Фасо с 15 октября 1987 по октябрь 2014 год. Он ушел с президентского поста в результате крупных выступлений народных масс и потери поддержки со стороны военных. Сразу после отставки Компаоре бежал из страны.