Пожарный поезд прибыл для борьбы с ландшафтными пожарами в пригороде Воронежа

ВОРОНЕЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Пожарный поезд прибыл к месту ликвидации двух природных ландшафтных пожаров в ближнем пригороде Воронежа, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

"Для оперативной заправки водой пожарных автомобилей на станции Масловка прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в ближайшем пригороде два ландшафтных пожара возникли во вторник в 16:00 мск, один у городской больницы № 8, второй - в районе населенного пункта Семилукские Выселки. В настоящее время пожар в районе Семилукских Выселок локализован, для борьбы с огнем у больницы № 8 перекрыта дорога от въезда в медучреждение до села Масловки.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что два ландшафных возгорания произошли на площади 7 га. Погибших и пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Кроме того, в селе Мечетке Бобровского района, по предварительным данным, горят шесть жилых и шесть нежилых домов.

Всего в регионе действует около 140 возгораний, по ним направлены пожарные подразделения, борьбу с огнем осложняет сильный ветер. По данным метеорологов, в регионе зафиксирована температура воздуха выше 25 градусов, сильный ветер 16-21 м/с, отсутствие осадков.