В Тамбовской области столкнулись четыре грузовика

ТАСС, 13 апреля. Один человек погиб, еще трое пострадали при столкновении четырех грузовых автомобилей на федеральной трассе Р-22 "Каспий" в Тамбовской области. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе регионального МЧС.

ДТП произошло в 16:00 мск на 533-м километре автодороги Р-22 "Каспий" на территории Ржаксинского района.

"По предварительным данным, на 533-м километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань в месте проведения дорожных работ водитель грузового автомобиля Volvo поздно заметил колонну транспортных средств в попутном направлении, остановившихся для пропуска встречного транспорта, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с грузовыми автомобилями Mercedes, Volvo и ГАЗ. В результате происшествия водитель автомобиля Mercedes погиб. Еще три участника происшествия, по предварительным данным из грузового автомобиля ГАЗ, получили ранения, при этом один из них был зажат в кабине транспортного средства", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС. Обстоятельства происшествия устанавливаются.