Водитель автобуса получил 4,5 года колонии за ДТП с двумя погибшими под Липецком

ТАСС, 13 апреля. Суд приговорил к 4,5 года колонии гражданина Грузии, водителя междугороднего пассажирского автобуса Москва - Тбилиси. По его вине в конце декабря 2019 года автобус на трассе под Липецком опрокинулся в кювет, из-за чего погибли двое и еще восемь человек получили травмы, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры по Липецкой области.

"В Становлянском районном суде оглашен приговор по уголовному делу, возбужденному по факту резонансного ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Москва - Тбилиси. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к наказанию в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", - говорится в сообщении.

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва - Тбилиси, опрокинулся в кювет 26 декабря 2019 год на трассе М-4 "Дон" в Становлянском районе Липецкой области. В салоне находились 19 человек, среди которых было семеро граждан Грузии, двое из них погибли. Восемь человек получили травмы, их госпитализировали.

По данным пресс-службы прокуратуры по Воронежской области, суд признал водителя автобуса виновным по по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").