Виновника ДТП, в котором погиб депутат Брянской облдумы, приговорили к 2,5 года колонии

ТАСС, 13 апреля. Суд признал виновным жителя города Жуковка Брянской области в совершении ДТП, в котором в октябре 2020 года погиб депутат Брянской облдумы, заслуженный врач России Николай Третьяков. Мужчине назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии поселения. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Также надва года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Вечером 30 октября водитель иномарки сбил на обочине Третьякова, его доставили в реанимацию, где он умер в тот же день.

Третьяков родился 1 апреля 1966 года в Брянской области. С 1990 года работал в сфере здравоохранения, занимал должность главного врача Жуковской центральной районной больницы. Избирался депутатом Брянской областной думы шестого созыва и действующего седьмого созыва. В 2008 году награжден почетным званием заслуженный врач РФ.