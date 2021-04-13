Замминистра энергетики и ЖКК Омской области арестовали по делу о коррупции и подкупе

ОМСК, 13 апреля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Омска удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) Омской области Марины Степановой. Она подозревается в коммерческом подкупе и получении взятки, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По версии следствия, Степанова, занимая должность заместителя министра и обладая как директор организационно-распорядительными полномочиями в отношении регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области, действуя в интересах ООО, получила от его руководителя в виде взятки 2 млн рублей за выполнение действий и общее покровительство при исполнении и беспрепятственной оплате заключенных договоров по выполнению работ по капремонту жилых домов и общего имущества в многоквартирных домах. Кроме того, Степанова получила в виде коммерческого подкупа от руководителя ООО более 191 тыс. рублей как в виде денег, так и в виде услуг имущественного характера", - сообщили в пресс-службе.

Чиновница подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и п. "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере). Уголовные дела возбудили по материалам УФСБ России по Омской области. По месту ее работы и проживания провели обыски.

"Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Омской области", - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.