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В Новохоперском заповеднике в Воронежской области произошел пожар

Площадь возгорания составляет от 80 до 100 га

ТАСС, 13 апреля. Площадь пожара в Новохоперском заповеднике в Воронежской области составляет от 80 до 100 га. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Новохоперского района.

"По последним данным, в Новохоперском заповеднике площадь ландшафтного пожара от 80 до 100 га, местами низовой переходит в верховой пожар. К ликвидации привлечены восемь отделений и четыре были на подъезде, сейчас они подошли", - сказал представитель ЕДДС.

Новохоперский государственный природный заповедник - природоохранное, научно-исследовательское и эколого-просветительское учреждение государственного значения. Около 80% площади заповедника покрыто лесами.

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