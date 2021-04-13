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Под Новосибирском два человека погибли в ДТП с вагоном поезда

В результате происшествия еще один человек пострадал

НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Два человека погибли, еще один пострадал в результате столкновения автомобиля ВАЗ со стоявшим на переезде вагоном поезда в Новосибирском районе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"В результате ДТП два человека погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу города Обь", - сообщили в пресс-службе.

В 22:05 (18:05 мск) ВАЗ-2105 на 3307-м километре технологической железной дороги на переезде врезался в стоящий на башмаках вагон. После случившегося проводится проверка.

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