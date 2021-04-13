В Воронежской области организовали проверки после возникновения пожаров

ТАСС, 13 апреля. Следователи организовали проверки по факту возникновения пожаров в селе Мечетке Бобровского района Воронежской области, а также в микрорайоне Масловка города Воронежа. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Во вторник в селе Мечетке Бобровского района произошел пожар, который охватил 12 строений, из них восемь жилых домов. Для оставшихся без крова людей на базе сельского Дома культуры открыли пункт временного размещения. Погибших и пострадавших нет. Кроме того, вблизи Воронежа зафиксировали два ландшафтных пожара: один в районе Масловки, второй - в районе Семилукских Выселок.

"Организовано проведение процессуальных проверок по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность"), по фактам возникновения пожаров на территории Бобровского района Воронежской области и в микрорайоне Масловка города Воронежа. Сотрудниками СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе проверяется правильность и полнота работы органов местного самоуправления в области пожарной безопасности", - уточняется в сообщении.

Кроме того, проверку организовала региональная прокуратура. "На место происшествия [в селе Мечетке] лично выехал прокурор Бобровского района Геннадий Поздняков для выяснения причиненного гражданам ущерба, координации действий сотрудников правоохранительных органов и надзорной деятельности", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

В Воронежской области из-за аномальной жары, сильного ветра с порывами до 21 м/с, отсутствия осадков в понедельник резко выросло число ландшафтных пожаров. Днем 13 апреля было более 140 возгораний. В том числе они зафиксированы в ближайшем пригороде Воронежа, в Новохоперском заповеднике и других местах.