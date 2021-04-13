Суд дал время следствию обосновать арест Ильи Аверьянова, оправданного по делу об убийстве

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отложил вопрос об избрании ареста в отношении бывшего владельца кондитерской фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, ранее оправданного по делу об убийстве. Таким образом, у следствия есть меньше суток, чтобы предоставить дополнительные доказательства в обоснование его ареста, уточнили ТАСС в суде.

"Рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении Аверьянова И. И. отложено на 14 апреля 2021 года в 15 часов для предоставления дополнительных материалов", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Она также уточнила, что срок задержания у обвиняемого не истек, поэтому он останется под стражей до рассмотрения ходатайства следователя о его аресте.