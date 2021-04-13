Более 60 домов подтопило в селе в Башкирии из-за ледового затора

ТАСС, 13 апреля. Подтопление 65 домов, где проживают 218 человек, произошло в селе Месягутово из-за ледового затора на реке Ай. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник государственным комитетом республики по чрезвычайным ситуациям.

"13 апреля глава Башкортостана Радий Хабиров выехал в Дуванский район, где из-за ледового затора длиной 2,5 км поднялся уровень воды на реке Ай вблизи села Месягутово. В населенном пункте подтопило 65 домов, где проживают 218 человек, в том числе 71 ребенок, и дворовые территории", - отмечается в сообщении.

Спасатели эвакуировали людей из зоны подтопления и организовали подвоз горячего питания. На базе местной детско-юношеской спортивной школы по улице Электрической в Месягутово организован пункт временного размещения граждан. В качестве противопожарной меры отключили электроэнергию на улицах Заречной и Советской. В администрации Дуванского района создали оперативный штаб. Жители также могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Для ликвидации затора на реке Ай в район прибыли специалисты Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России совместно с инженерами Центрального военного округа. Они планировали провести взрывные работы, но 13 апреля затор прорвался, и уровень воды начал снижаться. Спасатели также облетели территорию, прилегающую к Месягутово, и русла реки Ай для выявления мест возможных заторов.

Хабиров во вторник на месте провел совещание оперативного штаба и поручил правительству республики, государственному комитету республики по чрезвычайным ситуациям, администрации района организовать подворовой обход и оказать помощь всем пострадавшим жителям, а также оперативно провести восстановительные работы. "Ситуация с весенним половодьем в республике довольно сложная. Практически со всех сторон идет информация о беспрецедентном за долгие годы подъеме воды, плюс аномально долгий для этого времени период теплой погоды", - приводятся слова Хабирова в сообщении.

С начала паводкоопасного периода через систему "112" в республике поступило 1 158 сообщений о подтоплениях. В результате половодья на территории Башкирии подтопило 603 придомовых территории, 12 участков дорог, два моста. Для жителей подготовили более 480 пунктов временного размещения вместимостью более 90 тыс. человек. На базе республиканской аварийно-спасательной службы государственного комитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям с 7 апреля функционирует оперативный штаб.