В США могут вскоре предъявить обвинения экс-сотруднице полиции, застрелившей темнокожего

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Прокуратура округа Вашингтон (штат Миннесота), вероятно, в течение суток решит, предъявлять ли обвинения экс-сотруднице полиции, которая застрелила на прошлой неделе темнокожего Данте Райта в городе Бруклин-Сентер. Об этом окружной прокурор Пит Орпут сообщил во вторник журналистам телеканала CNN.

"Я надеюсь, что решение относительно обвинений будет к завтрашнему дню (к среде - прим. ТАСС)", - сказал Орпут. Он уточнил, что получил документы, необходимые для рассмотрения дела.

Местный филиал телеканала ABC сообщил со ссылкой на источники, что обвинения Ким Поттер, которая ранее во вторник подала прошение об увольнении из полиции Бруклин-Сентера, вероятнее всего, будут предъявлены. Официально это не подтверждается. Начальник полицейского управления города Тим Гэннон в свете произошедшего также подал прошение об отставке.

Полиция в Бруклин-Сентере 11 апреля остановила автомобиль 20-летнего Райта из-за нарушения правил дорожного движения. При попытке задержания Райт сел обратно в машину и попытался скрыться, после чего Поттер выстрелила в него. Автомобиль Райта проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте. В городе начались массовые акции протеста.

Гэннон ранее заявлял, что смерть Райта стала следствием ошибки его подчиненной. Поттер якобы хотела применить электрошоковое устройство, однако произвела выстрела из пистолета. Инцидент привел к массовым беспорядкам и столкновениям между протестующими и полицией, в Миннеаполисе и его окрестностях введен комендантский час.

Бруклин-Сентер является пригородом Миннеаполиса, где в настоящее время проходит резонансный судебный процесс по делу экс-полицейского Дерека Шовина. Его обвиняют в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Смерть афроамериканца вызвала в прошлом году массовые протесты по всей стране.