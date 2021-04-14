Источник: силовики начали операцию в захваченном монастыре на Урале

"Утром 14 апреля силовики начали очередную операцию на территории Среднеуральского женского монастыря, которым до недавнего времени заправлял монах-беглец Силуан (Андрей Храмов), подозреваемый в убийстве трех человек. В соответствии с решением Верхнепышминского городского суда Среднеуральский женский монастырь больше не пригоден для проживания людей, чтобы огласить это решение всем, кто до последнего времени там оставался, пригласили судебных приставов и силовые структуры", - сказал собеседник агентства.